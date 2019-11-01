Instagram hesabı açan Kadir İnanır, sevgilisi Jülide Kural ile sarmaş dolaş poz verdi
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Kadir İnanır sosyal medyaya kayıtsız kalamamış, 6 gün önce Instagram’da hesap açmıştı
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15 bin takipçiye ulaşan Kadir İnanır, 20 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ile çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.
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Karenin altına kimse mesaj yazamadı, çünkü Kadir İnanır’ın sayfası yoruma kapalı.
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Sanatçı aşklarının başladığı 1999’da verdiği röportajda Jülide Kural için şunları söylemişti:
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“İnsanı etkileyen bir yapısı var. Müthiş ışıklı biri. Proje için bir araya gelmiştik. Jülide adımı duyduğunda ‘Aman Aman’ demiş, ben de ‘Eyvah karşıma bir feminist daha çıktı’ tepkisi vermiştim.” (Posta)
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Kadir İnanır, çektiği video ile Instagram kullanmaya başladığını duyurdu. İnanır, 'Tek resmi sosyal medya hesabımdan herkese merhaba. Bundan sonra sizlerle burada bulaşacağız, konuşacağız. Herkese sevgiler' dedi.
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Sosyal medya kullanıcıları ünlü çiftin sarmaş dolaş pozunun ardından 'Sosyal medya romantiği' gibi yorumlarında bulundu.
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın uzun bir zamandan sonra Instagram hesabı açıp sosyal medyaya katılması büyük ses getirdi.
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Ünlü çift Kadir İnanır ve sevgilisi Jülide Kural, geçtiğimiz gün Arnavutköy’de objektiflere yansıdı. Kural ile kahvaltı yapan İnanır, şıklığıyla göz kamaştırdı.
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Keyifli halleriyle dikkat çeken Kural, yanlarına gelen bir köpeği sevdi. İnanır ise o sırada kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.
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Basın mensuplarıyla selamlaşan Kadir İnanır ve sevgilisi Jülide Kural çifti araçlarına binerek uzaklaştı.