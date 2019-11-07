Kadir İnanır'dan Ebru Polat'a sert yanıt: Ebru hanım saçmalamış

. "Kadir İnanır'la babam inanılmaz benziyor. Babaannem yıllarca 'Kadir İnanır senin amcan' diye öğretti bana. Kadir İnanır'ı uzaktan gördüğümde bana çapkın değil de çok tatlı bakıyor. Adamın içine mi doğuyor bilmiyorum. 12 yıldır bu işi yapıyorum ilk defa böyle bir şey söylüyorum. Amcam mı acaba diye çok merak ediyorum." dedi.