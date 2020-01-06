Kadir Doğulu eşine yine hasret kaldı!
Sefirin Kızı dizisi nedeniyle eşini göremeyen Kadir Doğulu'nun son paylaşımındaki detay takipçilerin gözünden kaçmadı.
Sefirin Kızı adli dizide Sancar karakterinin büyük aşkı Nare'yi canlandıran Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'nun kalbinde etiketli.
2016 yılında nikah masasına oturan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti mutluluklarıyla örnek çift olarak gösterilmeye devam ediyor.
Kadir Doğulu'nun Instagram hesabından Neslihan Atagül ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı. Ancak fotoğrafta öyle bir detay vardı ki takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.
Doğulu "Neslihan Atagül" ismini tam kalbine etiketlemiş.
Bu paylaşıma 200 bini aşkın beğeni ve binlerce yorum geldi.