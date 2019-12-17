Kadir Doğulu eşine hasret kaldı!

'Sefirin Kızı' dizisi ile ekranlara geri dönen Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu, dizi çekimleri nedeniyle eşine hasret kaldı.
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Star TV'de yayınlanacak “Sefirin Kızı" adlı dizide Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül dizide "Nare" karakterine hayat verecek.
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Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.
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Kadir Doğulu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım... Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz... çok iyi iş oldu biliyorum." notunu düştü.
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Ünlü oyuncu dizi çekimlerinden eşi Neslihan Atagül'ü dizi çekimlerinden dolayı fazla görememekten şikayetçi gibi.