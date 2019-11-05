Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi

"Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim ve öğretim gören kursiyerler bu dönemde Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezinde tek er muharebe, mekanik nişancılık ve atış eğitimi olmak üzere birer hafta süreyle doğa ve arazi şartlarında eğitim görmektedirler. Bu eğitimleri bütün astsubay adayları cinsiyet ayrımı olmaksızın almaktadırlar. Burada eğitimlerini başarıyla tamamlayan astsubay adaylarımız, bir sonraki safhada akademik eğitimlerine devam edeceklerdir."