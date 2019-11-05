Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi
Yurt içinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma teşkilatının kahraman birer neferi olarak görev yapmayı arzulayan kadın astsubay adayları, Kırşehir'deki Hirfanlı Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezi'nde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'nde intibak ve temel eğitim aşamalarını başarıyla tamamlayan geleceğin kahraman kadın jandarmaların, Kaman ilçesindeki eğitim merkezinde gerçeği aratmayan uygulamalı eğitimleri göz dolduruyor. Astsubay adayları, bazı eğitimler öncesinde komutanları tarafından adeta süslenir gibi yüzleri boyanarak arazideki operasyonlarda kamuflaj tekniklerini de öğreniyor.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde görevli Takım Komutanı Teğmen Özlem Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'deki eğitimlerini tamamlayan astsubay adaylarının, farklı illerde alacakları terörle mücadele ve staj eğitimlerini de bitirerek görevlerinin başına geçmek için sabırsızlandıklarını söyledi.
"Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim ve öğretim gören kursiyerler bu dönemde Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezinde tek er muharebe, mekanik nişancılık ve atış eğitimi olmak üzere birer hafta süreyle doğa ve arazi şartlarında eğitim görmektedirler. Bu eğitimleri bütün astsubay adayları cinsiyet ayrımı olmaksızın almaktadırlar. Burada eğitimlerini başarıyla tamamlayan astsubay adaylarımız, bir sonraki safhada akademik eğitimlerine devam edeceklerdir."
"Eksi 24 derecede, 2 bin 200 metre yükseklikte jandarmanın yolu gözlenir. Memleketin en ücra köşesinde görev yapan jandarmalarımız devletin gözü, kulağı, eli ve ayağı olarak mazlumların umudu, zalimlerin, hainlerin ve düşmanın korkulu rüyasıdır. Merkez ya da taşra aşkla korunur, emniyet, asayiş jandarmadan sorulur."