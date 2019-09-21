Jennifer Lopez ter içinde

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, spor salonundan çıkarken görüntülendi. Lopez, spor stiliyle göreceğiniz tek ünlü değil. Ünlü modeller, oyuncular ve şarkıcılar yalnızca kırmızı halı seçimleriyle değil spor sonrası stilleriyle de konuşuluyor.
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Jennifer Lopez önceki gün Miami'de gittiği spor solunundan çıkarken objektiflere takıldı. Bir süre önce 50 yaşına giren iki çocuk annesi Lopez'in tepeden tırnağa ter içinde olduğu görüldü.
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Yıllar boyu uğraşarak sahip olduğu karın kaslarını gözler önüne seren bir kıyafet giyen Lopez'e sevgilisi Alex Rodriguez ile onun kızı Natasha da eşlik etti.
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Jennifer Lopez, doğum yapmış olmasına rağmen formunu koruyan karın kaslarıyla sık sık basına konu oluyor. Lopez'in sırrı, sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli spor.
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Lopez, ne turnelerinde ne de tatile çıktığında spor programını hiç aksatmıyor. Böylece kaslarını da korumayı başarıyor.