Yaz-kış farketmez! Teröre göz açtırmıyorlar!

Kulede nöbet tutan jandarma er Fatih Topuz da vatani görevini en iyi şekilde yaptığını ifade ederek, "Vatanın bölünmez bütünlüğü için 7/24 ellerimiz tetikte bekliyoruz. Terör örgütlerine göz açtırmıyoruz. Biz burada bulunduğumuz sürece vatandaşlarımız huzur ve güven içinde olsun. Buradan aileme ve tüm sevdiklerime selam yolluyorum." şeklinde konuştu.