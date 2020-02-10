Jackie Chan'den büyük koronavirüs ödülü!

Aksiyon filmlerinin popüler oyuncusu Jackie Chan, Weibo isimli sosyal ağ üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon yuan ödül vereceğini duyurdu.