İzmir'deki çifte cinayette flaş gelişme! Katil zanlısı yakalandı

DR. GÜLCEMAL, 1 HAFTA ÖNCE SALDIRIYA UĞRADI Torbalıda sağlık camianda işlenen iki cinayetle ilgili soruşturma sürdürülürken, bu arada Dr. Harun Gülcemal'in yaklaşık bir hafta önce Torbalı Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi. D. Gülcemal'in bu olaydan sonra saldırgan hakkında şikayetçi olduğu ve soruşturma yürütüldüğü anlaşıldı. Polisin bu ayrıntıları da incelediği belirtildi.