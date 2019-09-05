İzmir’de ekmek fabrikası alev alev yandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan bir ekmek fabrikasında yangın çıktı. Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.
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Yangın, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Fatih Mahallesi 1203 sokakta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple ekmek üretimi yapan ve depo olarak kullanılan fabrikada yangın çıktı.
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Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 22 arazöz, itfaiye aracı ve su tankeri sevk edildi.
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Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, diğer fabrikalara da sıçrayan yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yangın ekiplerinin yoğun uğraşları neticesinde 3 saatte söndürüldü.
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Öte yandan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin fabrikada ki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Polis, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)