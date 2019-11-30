İzleyenler 3. kez şoke oldu! Bir DNA testi daha yapıldı ve...
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2 hafta önce Esra Erol'un programına katılıp eşinden ayrılmak istediğini söyleyen Melahat herkesi bir kez daha şoke etti.
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Esra Erol'un programına çıkarak 'eşim banyo yapmıyor' iddiasıyla boşanmak istediğini söyleyen Melahat isimli kadın hakkındaki gerçekler izleyenleri şoke etti.
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TEK CELSEDE BOŞANDILAR
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6 yıllık evli ve 2 çocuk Melahat, eşini aldattığı geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından DNA testi isteyen eşi Ramazan B., 2 çocuğun da kendisinden olmadığını öğrenerek büyük bir şok yaşamıştı. Bu gerçekler karşısında büyük üzüntü yaşayan Ramazan, Melahat. ile tek celsede boşandı.
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"BEBEĞİ SAHİPLENİRİM"
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Melahat ilk çocuğunun Celal isimli birinden, ikinci çocuğunun ise Mehmet Muhammet Güneş'ten olduğunu iddia etmişti.
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Çocuktan haberi olmayan Mehmet Muhammet Güneş ise verdiği röportajda, "Çocuktan haberim yoktu. Eğer DNA testi olumlu sonuçlanırsa bebeği sahiplenirim" dedi.
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DNA SONUCU YAYINLANDI, STÜDYO BUZ KESTİ
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Dün yayınlanan programın canlı yayınında Melahat'in 2 yıl birlikte olduğu Mehmet Muhammet Güneş'in DNA testi sonucunu açıkladı.
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DNA testi sonucuna göre, Melahat'in ikinci çocuğunun babası Mehmet Muhammet Güneş de çıkmadı.