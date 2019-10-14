İzel'in yeni imajı sosyal medyada olay oldu! Takipçileri topa tuttu
Ünlü şarkıcı İzel, Instagram'da paylaştığı son fotoğrafıyla olay oldu. Takipçiler, İzel'in fotoğrafına, ''İzel'den başka herkese benziyor'' yorumunu yaptı.
Ünlü Şarkıcı İzel Çeliköz, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla, takipçilerinin diline düştü.
Sosyal medyada oldukça aktif olan İzel, "Yeni sürümüm, yakında plus'ı da gelecek" notuyla paylaştığı fotoğrafla adeta topa tutuldu.
akipçileri tarafından Ece Seçkin'e benzetilen İzel'in paylaşımına, Ece Seçkin'in kalp emojisi koyması dikkat çekti.
Fotoğrafa, ''İzel'den başka herkese benziyor'', ''Estetik mi yaptırdın?'' ve ''Hadise havası da alıyorum'' gibi yorumlar yapıldı.
Bazı kullanıcılar ise İzel'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarında, photoshop ve filtreyi abarttığını öne sürdü.