İtalyan doktordan dehşete düşüren açıklamalar: Hastalar yapayalnız ölüyor. içinde dezenfektan olan bir poşete bürüyüp morga götürülüyorlar

Corriere Della Sera'ya konuşan cerrah, “Öfkemizi ayaküstü yaşıyoruz. Herkese yardım edecek araçlarımız yok, sadece koruma araçları var ... Hastanın nefesi kesiliyor, kalp masajı yapıyorsun, elbette, zira onu ölüme bırakamazsın, o sana bakıyor. Peki, nasıl entübe edilecek? Elinde boru var ama solunum cihazı yok. Ne olacak?" ifadesini kullandı.