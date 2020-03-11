İtalya'da cezaevi isyanlarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
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İtalya'da yeni tip koronavirüs endişesi ve buna yönelik tedbirlerin protestosunda bilanço ağırlaşıyor. Cezaevlerinde hafta sonu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda ölen mahkumların sayısı 12'ye çıktı.
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İtalya'da yüzlerce ölüme neden olan koronavirüs nedeniyle ülkede, panik havası var.
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Salgınla mücadele eden İtalya’da hafta sonu patlak veren cezaevi isyanında, bilanço ağırlaşıyor.
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12 mahkum öldü
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Tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda ölen mahkumların sayısı 12'ye çıktı.
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Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren olayların en şiddetlisinin yaşandığı Modena'da ölü sayısı, 2 mahkumun daha cesedinin bulunmasıyla 7'den 9'a yükseldi.
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Rieti'deki cezaevinde ise olayların ardından 3 mahkumun cesedinin bulunduğu bildirildi.
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Bu arada, olaylar sırasında Foggia’daki cezaevinden 77 kişinin firar ettiği, bunlardan bir kısmının yakalandığı, 20 kadarının arandığı ifade edildi.