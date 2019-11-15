İtalya hükümeti Venedik’te acil durum ilan etti

İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, doğal afetin yaşandığı Venedik’te hayatın bir an önce normale dönmesi için 'acil durum' ilan etti.
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Ülke genelindeki olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen yerlerden biri olan kanallarıyla ünlü tarihi kent Venedik için İtalyan hükümeti harekete geçti.
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Salıyı çarşambaya bağlayan gece yoğun yağış sebebiyle suların 187 santimetreye kadar yükseldiği ve çok sayıda yapının zarar gördüğü kentte dün ve bugün incelemelerde bulunan Başbakan Conte, akşam saatlerinde kabinesini topladı.
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Conte, bakanlar kurulunun ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, "Hükümet, Venedik için acil durum ilan edilmesini onayladı.
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Kentin ve yerel halkın acil ihtiyaçlarına destek maksatlı 20 milyon avroluk kaynak tahsis ettik.
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Özel teşebbüslerin ve esnafın zararını tanzim için çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullandı.
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Bu arada, kentte belirli noktalarda yapılan son ölçümlerde su seviyesi 70 santimetreye kadar geriledi.
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Venedik ve içinde yer aldığı Veneto Bölgesi'nde alarm seviyesinin yarın da "kırmızı" olacağı belirtilirken, Venedik ve Pellestrina'da eğitim ve öğretime yarın da ara verildiği kaydedildi.
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Kentte önceki gece yoğun yağışların da etkisiyle su seviyesi, 1966'dan bu yana en yüksek ikinci seviyeye ulaşmıştı.