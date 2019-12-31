İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler
2019'u bitirmemize sayılı saatler kala Türkiye'nin otomobili fırtınasıyla 2020 yılına adım atıyoruz. Yerli otomobilin tanıtım etkinliğinden izlenimleri, hiçbir yerde olmayan fotoğrafları ve yerli elektrikli otomobilin etkileyeceği sektörlere ilişkin bilgileri sizler için derledik...
Aksam.com.tr / Hasan Aytekin
Aksam.com.tr / Hasan Aytekin
Türkiye'nin otomobili 60 yıllık bir hayale SUV segmentinde üretilen iki otomobil ve sedan segmentinde bir tasarım ile cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve 2 bin davetlinin katıldığı etkinliğe katılanlar arasında Aksam.com.tr olarak biz de yerimizi aldık. Gebze'de o gün hem Bilişim Vadisi’nin resmi açılışı hem de Türkiye'nin otomobilinin tanıtımı yapıldı. Tanıtım hem Türkiye'de hem de dünyada olay oldu. Etkinlikten izlenimlerimizi ve çektiğimiz fotoğrafları sizin için derledik.
AKILLI YAŞAM
Köşelerden ilki "Akıllı Yaşam" bu konuda Türkiye'nin Otomobili CEO'su Gürcan Karakaş'ın mesajlarına bakalım. Karakaş, tanıtımın hemen bir gün sonra katıldığı canlı yayında çok önemli bir mesaj verdi. Karakaş, otomobilden ötesine yapmayı hedeflediklerini söyleyerek, Türkiye'nin otomobilinin akıllı bir yaşam aklanı olacağının bilgisini verdi. Karakaş, Türkiye'nin otomobilinin iddiasını; "Biz üretimi yaptığımızda otomobil fuarına katılmayacağız, teknoloji fuarına katılacağız" diyerek sözlerini perçinledi. Fuayede alanındaki "Holografik Asistan" köşesi teknolojik öncülüğe işaret ederken, diğer köşelerde "Modelleme ve Simülasyon" ve "e-Güç Ünitesi" hakkında bilgiler verildi.
Köşelerden ilki "Akıllı Yaşam" bu konuda Türkiye'nin Otomobili CEO'su Gürcan Karakaş'ın mesajlarına bakalım. Karakaş, tanıtımın hemen bir gün sonra katıldığı canlı yayında çok önemli bir mesaj verdi. Karakaş, otomobilden ötesine yapmayı hedeflediklerini söyleyerek, Türkiye'nin otomobilinin akıllı bir yaşam aklanı olacağının bilgisini verdi. Karakaş, Türkiye'nin otomobilinin iddiasını; "Biz üretimi yaptığımızda otomobil fuarına katılmayacağız, teknoloji fuarına katılacağız" diyerek sözlerini perçinledi. Fuayede alanındaki "Holografik Asistan" köşesi teknolojik öncülüğe işaret ederken, diğer köşelerde "Modelleme ve Simülasyon" ve "e-Güç Ünitesi" hakkında bilgiler verildi.
GÖZ KAMAŞTIRAN AÇILIŞ
Fuayede alanı sorası özel bir koridorla Türkiye'nin otomobilini tanıtan videoyla sizi karşılayan alanın arkasında 2000 kişilik davetli için sunum mekânı ayrılmıştı. Tanıtım öncesi sırasıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma yaptılar.
Fuayede alanı sorası özel bir koridorla Türkiye'nin otomobilini tanıtan videoyla sizi karşılayan alanın arkasında 2000 kişilik davetli için sunum mekânı ayrılmıştı. Tanıtım öncesi sırasıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma yaptılar.
SİSLER ARASINDAN ÇIKIŞ
Bu konuşmaların arkasından Türkiye'nin otomobili sisler arasından ilk üretilecek SUV ve 18 ile 24 ay sonrasında üretilecek sedan versiyonlarıyla sahneye özel bir asansörle çıkarıldı. Büyük bir alkış tufanı sonrası Başkan Erdoğan, devlet erkanı ve Türkiye'nin otomobiline babayiğitlik yapan markalar ortaya çıkan araçla fotoğraf çektirdiler.
Bu konuşmaların arkasından Türkiye'nin otomobili sisler arasından ilk üretilecek SUV ve 18 ile 24 ay sonrasında üretilecek sedan versiyonlarıyla sahneye özel bir asansörle çıkarıldı. Büyük bir alkış tufanı sonrası Başkan Erdoğan, devlet erkanı ve Türkiye'nin otomobiline babayiğitlik yapan markalar ortaya çıkan araçla fotoğraf çektirdiler.
TANITIM ARKASINDA OTOMOBİLE İLK BAKIŞ
Türkiye'nin otomobili tanıtımında en çok dikkat çeken anlardan biri, bu otomobil için çalışan mühendislerin takdim edildiği kısım oldu. Sunuma çıkışında mühendisleri alkışlatan Hisarcıklıoğlu'nun takdim ettiği mühendisler tam arkamızda bulunduğu için gurur dolu anlara yerinde şahit olmuş olduk. Otomobilin sunumu sonrası SUV modeli yakında görme şansı için sahneye çıktık. Sahnede gördüğümüz kırmızı SUV modelini kaslı yapısı, bütüncül dizaynı, duruş ve albeni sözleriyle tanımlayabiliriz. Sedan modelini ise sportif havası, aile DNA'sını yansıtan çizgileri, otomobil algısına hitap eden duruşu ile anlatabiliriz. SUV modeli ile büyük bir sükse yapacak modelin, sedan versiyonu üretime girdiği zaman önemli bir taleple karşılaşacağını düşünüyoruz.
Türkiye'nin otomobili tanıtımında en çok dikkat çeken anlardan biri, bu otomobil için çalışan mühendislerin takdim edildiği kısım oldu. Sunuma çıkışında mühendisleri alkışlatan Hisarcıklıoğlu'nun takdim ettiği mühendisler tam arkamızda bulunduğu için gurur dolu anlara yerinde şahit olmuş olduk. Otomobilin sunumu sonrası SUV modeli yakında görme şansı için sahneye çıktık. Sahnede gördüğümüz kırmızı SUV modelini kaslı yapısı, bütüncül dizaynı, duruş ve albeni sözleriyle tanımlayabiliriz. Sedan modelini ise sportif havası, aile DNA'sını yansıtan çizgileri, otomobil algısına hitap eden duruşu ile anlatabiliriz. SUV modeli ile büyük bir sükse yapacak modelin, sedan versiyonu üretime girdiği zaman önemli bir taleple karşılaşacağını düşünüyoruz.