İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler

Türkiye'nin otomobili 60 yıllık bir hayale SUV segmentinde üretilen iki otomobil ve sedan segmentinde bir tasarım ile cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve 2 bin davetlinin katıldığı etkinliğe katılanlar arasında Aksam.com.tr olarak biz de yerimizi aldık. Gebze'de o gün hem Bilişim Vadisi’nin resmi açılışı hem de Türkiye'nin otomobilinin tanıtımı yapıldı. Tanıtım hem Türkiye'de hem de dünyada olay oldu. Etkinlikten izlenimlerimizi ve çektiğimiz fotoğrafları sizin için derledik.