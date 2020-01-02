İşte Süper Lig'in en pahalı kış transferleri!

Franck Ribery - Galatasaray - 5 Milyon Euro



Kış transfer döneminin en konuşulan oyuncularından biri olan Fransız futbolcu, Avrupa'da adından söz ettirmeden önce yolu ülkemizden geçmişti. 2005-2006 kış transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Ribery, sadece yarım sezon sarı-kırmızılı formayı giymişti. Şu an Fiorentina forması giyen Ribery, Galatasaray forması altında 14 Süper Lig maçında 5 asistlik bir performans sergilemiş, Fenerbahçe ile oynanan ve Galatasaray'ın 5-1 kazandığı Türkiye Kupası finalinde attığı gol ve yaptığı 2 asist ile hafızalara yer etmişti. Fransız kanat oyuncusu gelmesi kadar, gidişiyle de olay olmuştu.