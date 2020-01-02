İşte Süper Lig'in en pahalı kış transferleri!
Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle beraber, kış transfer penceresi açılıyor. İlk devrede perdenin kapanmasının ardından kulüpler kadrolarını güçlendirebilmek adına yapacakları girişimler için ocak ayı transfer tescil dönemini beklemeye koyuldu. 4 Ocak'ta başlayacak olan transfer sezonu için girişimlerini sürdüren kulüpler kadro güçlendirme çalışmalarına erken başladı. Birçok isimle temaslarını sürdüren ekiplerden bazıları ön protokolleri imzaladı bile... İşte bu zamana kadar yapılmış en pahalı kış transferleri...
Fabian Ernst - Beşiktaş - 4.5 Milyon Euro
Beşiktaş'ın 2008-2009 kış transfer döneminde Schalke 04'den kadrosuna kattığı Alman orta saha oyuncusu, çıktığı 99 Süper Lig maçında 7 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti. Ernst, Mustafa Denizli'nin teknik direktörlük yaptığı 2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazanmasında büyük rol oynamıştı.
Beşiktaş'ın 2008-2009 kış transfer döneminde Schalke 04'den kadrosuna kattığı Alman orta saha oyuncusu, çıktığı 99 Süper Lig maçında 7 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti. Ernst, Mustafa Denizli'nin teknik direktörlük yaptığı 2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazanmasında büyük rol oynamıştı.
Franck Ribery - Galatasaray - 5 Milyon Euro
Kış transfer döneminin en konuşulan oyuncularından biri olan Fransız futbolcu, Avrupa'da adından söz ettirmeden önce yolu ülkemizden geçmişti. 2005-2006 kış transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Ribery, sadece yarım sezon sarı-kırmızılı formayı giymişti. Şu an Fiorentina forması giyen Ribery, Galatasaray forması altında 14 Süper Lig maçında 5 asistlik bir performans sergilemiş, Fenerbahçe ile oynanan ve Galatasaray'ın 5-1 kazandığı Türkiye Kupası finalinde attığı gol ve yaptığı 2 asist ile hafızalara yer etmişti. Fransız kanat oyuncusu gelmesi kadar, gidişiyle de olay olmuştu.
Kış transfer döneminin en konuşulan oyuncularından biri olan Fransız futbolcu, Avrupa'da adından söz ettirmeden önce yolu ülkemizden geçmişti. 2005-2006 kış transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Ribery, sadece yarım sezon sarı-kırmızılı formayı giymişti. Şu an Fiorentina forması giyen Ribery, Galatasaray forması altında 14 Süper Lig maçında 5 asistlik bir performans sergilemiş, Fenerbahçe ile oynanan ve Galatasaray'ın 5-1 kazandığı Türkiye Kupası finalinde attığı gol ve yaptığı 2 asist ile hafızalara yer etmişti. Fransız kanat oyuncusu gelmesi kadar, gidişiyle de olay olmuştu.
Bogdan Stancu - Galatasaray - 5 Milyon Euro
Ülkemizde şu an Gençlerbirliği forması giyen Rumen futbolcu Stancu, 2010-2011 transfer döneminde Romanya Ligi takımlarından Steaua Bükreş'ten Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray'da çıktığı 14 Süper Lig maçında 2 gol atan Stancu, Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Ülkemizde şu an Gençlerbirliği forması giyen Rumen futbolcu Stancu, 2010-2011 transfer döneminde Romanya Ligi takımlarından Steaua Bükreş'ten Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray'da çıktığı 14 Süper Lig maçında 2 gol atan Stancu, Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Wesley Sneijder - Galatasaray - 7.5 Milyon Euro
Galatasaray, 2012-2013 kış transfer döneminde ''Çilek transferleri'' ile adından söz ettirmişti. Aynı transfer döneminde Fildişili yıldız oyuncu Didier Drogba'yı transfer eden Galatasaray, İtalya'da Inter forması giyen Hollandalı yıldız oyuncu Wesley Sneijder'i de renklerine bağlamıştı. Hollandalı yıldız futbolcu, çıktığı 124 Süper Lig maçında 35 gol atıp, 32 asistlik bir performans sergilemişti.
Galatasaray, 2012-2013 kış transfer döneminde ''Çilek transferleri'' ile adından söz ettirmişti. Aynı transfer döneminde Fildişili yıldız oyuncu Didier Drogba'yı transfer eden Galatasaray, İtalya'da Inter forması giyen Hollandalı yıldız oyuncu Wesley Sneijder'i de renklerine bağlamıştı. Hollandalı yıldız futbolcu, çıktığı 124 Süper Lig maçında 35 gol atıp, 32 asistlik bir performans sergilemişti.
Moussa Sow - Fenerbahçe - 10 Milyon Euro
Fransa'da Lille forması giyen Moussa Sow, 2011-2012 sezonunun kış transfer döneminde adından söz ettiren transferlerinden biri oldu. Senegalli futbolcu, Fenerbahçe forması altında 131 Süper Lig maçında görev alırken, 63 gol, 19 asist performansı gösterdi. Sow, attığı rövaşata golleri ile Fenerbahçe taraftarlarının gözdesi olmuştu.
Fransa'da Lille forması giyen Moussa Sow, 2011-2012 sezonunun kış transfer döneminde adından söz ettiren transferlerinden biri oldu. Senegalli futbolcu, Fenerbahçe forması altında 131 Süper Lig maçında görev alırken, 63 gol, 19 asist performansı gösterdi. Sow, attığı rövaşata golleri ile Fenerbahçe taraftarlarının gözdesi olmuştu.
Nicolas Anelka - Fenerbahçe - 10.7 Milyon Euro
2004/2005 sezonunun kış transfer döneminde Fenerbahçe, Nicolas Anelka'yı Premier Lig takımlarından Manchester City'den transfer ederek büyük bir sükse yaratmıştı. Fransız futbolcu Fenerbahçe formasını 2006/2007 sezonuna kadar giyerken, çıktığı 25 Süper Lig maçında 10 gol atıp, 5 asistlik katkı sağlamıştı. Fenerbahçe o sezon Süper Lig'i 2. sırada bitirmişti.
2004/2005 sezonunun kış transfer döneminde Fenerbahçe, Nicolas Anelka'yı Premier Lig takımlarından Manchester City'den transfer ederek büyük bir sükse yaratmıştı. Fransız futbolcu Fenerbahçe formasını 2006/2007 sezonuna kadar giyerken, çıktığı 25 Süper Lig maçında 10 gol atıp, 5 asistlik katkı sağlamıştı. Fenerbahçe o sezon Süper Lig'i 2. sırada bitirmişti.
Mbaye Diagne - Galatasaray - 13 Milyon Euro
Kasımpaşa'da ilk yarıda attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Diagne, şampiyonluk yarışında olan Galatasaray'a rekor bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Senegalli oyuncu Galatasaray'da çıktığı 12 Süper Lig maçında 10 gol attı. Diagne, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta takımının 2 golünü atıp şampiyonlukta büyük bir katkı sağlamıştı.
(Fotomaç)
Kasımpaşa'da ilk yarıda attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Diagne, şampiyonluk yarışında olan Galatasaray'a rekor bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Senegalli oyuncu Galatasaray'da çıktığı 12 Süper Lig maçında 10 gol attı. Diagne, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta takımının 2 golünü atıp şampiyonlukta büyük bir katkı sağlamıştı.
(Fotomaç)