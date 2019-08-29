İşte memurun ve emeklinin zam oranı! Memur ve memur emeklisinin maaşları...
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5.2 milyon ve memur ve emeklinin 2 yıllık zam oranları belli oldu. Hakem kurulu, Kamu İşveren Heyeti'nin son teklifini onayladı. 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam verilecek. Peki, bu zam memur ve memur emeklisinin maaşlarına nasıl yansıyacak? Zam ile birlikte emekli ve memurun en düşük maaşı ne kadar olacak? İşte 5.2 milyon memur ve memur emeklisinin merak ettiği bütün detaylar...
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Memurların ve memur emeklilerinin bekledikleri haber geldi. Memur ve memur emeklilerine 2020 ve 2021 yıllarında yapılacak zam oranları belli oldu.
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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerine 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı.
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Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında toplanan kurul, söz konusu kararı oy çokluğuyla aldı.
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3.2 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisi adına Kamu İşveren Heyeti ile memur konfederasyonları arasında sürdürülen 20 Ağustos'taki son müzakerede sonuç alınamamıştı.
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Zam ile ilgili son karar Hakem kuruluna gitmişti. Hakem kurulunun aldığı karar hükümetin revize ettiği son teklifle aynı oldu.
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Böylece maaşlara 2 yılda kümülatif toplam yüzde 11.47 zam yapılacak.
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Ayrıca enflasyon farkı da oluşursa, bu da maaşlara yansıtılacak.
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En düşük memur maaşı yüzde 4 zamla Ocak'ta 2 bin 623 lira olacak.
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Ayrıca bu yılın ikinci 6 aylık enflasyonu yüzde 5'i geçerse, aşan kısım kadar da fark eklenecek.