İşte memurun ve emeklinin zam oranı! Memur ve memur emeklisinin maaşları...

5.2 milyon ve memur ve emeklinin 2 yıllık zam oranları belli oldu. Hakem kurulu, Kamu İşveren Heyeti'nin son teklifini onayladı. 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam verilecek. Peki, bu zam memur ve memur emeklisinin maaşlarına nasıl yansıyacak? Zam ile birlikte emekli ve memurun en düşük maaşı ne kadar olacak? İşte 5.2 milyon memur ve memur emeklisinin merak ettiği bütün detaylar...