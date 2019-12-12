İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte bütün ekipler kadrolarını güçlendirmek için hummalı bir çalışma içine girdi. Bu sezon şampiyonluk yarışı nefesleri keserken devre arasında takımların yapacağı takviyeler şampiyonluk yolunda belirleyici olacak. Peki geçmişte devre arasında takıma katılmış ve Süper Lig'e damgasını vurmuş isimler kimler? İşte cevabı...



Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor.