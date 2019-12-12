İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte bütün ekipler kadrolarını güçlendirmek için hummalı bir çalışma içine girdi. Bu sezon şampiyonluk yarışı nefesleri keserken devre arasında takımların yapacağı takviyeler şampiyonluk yolunda belirleyici olacak. Peki geçmişte devre arasında takıma katılmış ve Süper Lig'e damgasını vurmuş isimler kimler? İşte cevabı...
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor.
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14. haftayı geride bıraktığımız Süper Lig'de birçok takım zirve potasında çok az puan farkıyla sıralanmış durumda.
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Sürpriz lider Sivasspor'un 30 puanı bulunurken Yiğidolar'ın hemen arkasında 27 puanlı Beşiktaş ikinci sırayı almış durumda.
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Trabzonspor ile Başakşehir 26'şar puanla üçüncü ve dördüncü sırada kendine yer buldu.
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25 puanlı Fenerbahçe beşinci sırada, 23 puanlı Galatasaray altıncı ve 22 puanlı Alanyaspor ise yedinci sırada kendine yer buldu.
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İlk 7 takım arasında sadece 8 puanlık bir fark bulunurken şampiyonluk yarışı hiç olmadığı kadar çetin geçeceğe benziyor.
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Ara transfer dönemine az bir süre kala bütün ekipler transferde ince eleyip sık dokuyor.
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Geçmiş sezonlarda ara transfer döneminde yapılan ve lige damgasını vuran isimleri derledik.
İşte son 30 yılda lige damga vurmuş devre arası transferleri...
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Wesley Sneijder - Drogba
Süper Lig tarihindeki en şahşahalı devre arası transfer dönemi hiç şüphesiz 2012-2013 sezonu Ocak ayında yaşanmıştı.
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Wesley Sneijder ve Didier Drogba'ya art arda imza attıran sarı kırmızılılar, hem ligde 10 puan farkla rakiplerini sürklase ederek şampiyon oldu hem de Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'yi eleyerek çeyrek finale kadar yükseldi.
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Çeyrek finalde, Sneijder ve Drogba'nın da gol attığı maçta Galatasaray, Real Madrid'i de 3-2 yenmeyi başarmıştı.
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Yıllar sonra Jose Mourinho o maçla ilgili olarak elenmekten korktuğunu itiraf etmişti.
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Marcio Nobre
2003-2004 sezonu ortasında, Fenerbahçe'den 11 puan önde olmasına rağmen Beşiktaş, ligin 2. yarısında düşüşe geçti ve sarı lacivertliler yeni golcüsü Nobre'nin de müthiş performansıyla farkı kapatarak şampiyon oldu.
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Nobre o sezonun 2. yarısında oynadığı 18 lig maçında 12 gol atmıştı.
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Fabian Ernst - Yusuf Şimşek
2008-2009 sezonu devre arasında, defansif orta saha olarak Ernst, ofansif orta saha olarak da Yusuf Şimşek Beşiktaş'ın çehresini değiştirdi.
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Siyah beyazlılar ezeli rakiplerini geriden gelip geçti, şampiyon oldu.
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Devre arasında yapılmış diğer önemli transferler...