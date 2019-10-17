İşte kampanya açıklayan markalar ve Türkiye'ye gelen yeni model...

RENEGADE VE COMPASS'TA KREDİ VE TAKAS FIRSATLARI



Fiat çatısında üretim yapan Jeep, ekim ayı için cazip ve avantajlı satın alım seçenekleri olduğunu duyurdu. Marka mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenlere, 2019 model yılı Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteği vereceğini açıkladı.



Ayrıca Jeep Renegade'in Longitude versiyonunda, 60 bin TL için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kampanyasına da dikkat çekildi.



Ekim kampanyasında Jeep Compass'larda ise 20 bin TL tutarında takas desteği sunulurken, kampanya süresince 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0.52 faizli kredi ile satın alım imkânı sağlanıyor.