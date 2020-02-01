İşte Hayat kurtaracak önlemler! Koronavirüsü aşısı için tarih verildi

Hangi yabani hayvandan da çıktığını tam olarak bulamadık bunu olanca çabayla bulmaya çalışıyoruz. Çinililerin yemek kültürüne gelince ise tarafsız şekilde bu konuya bakmalıyız. Dünya basınında ya sosyal medya platformun Çinliler yarasa yiyor, böcek yiyor kesinlikle şahsım olarak ben bunları yemiyorum. Ben bu haberleri görünce çevremdeki farklı meslek gruplarında bulunan arkadaşlarıma sordum siz bunları yiyor musunuz diye aldığım cevap her zaman hayır şeklinde oldu.