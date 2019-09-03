İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu yaz transfer dönemi geride kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan ve birçok yıldızın Türkiye macerasında başladığı son güne Radamel Falcao, Luiz Gustavo ve Abdoulay Diaby gibi yıldızlar damga vururken 17 Haziran'da başlayan transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 10'larca isimle sözleşme imzaladılar. İşte Süper Lig'de dört büyüklerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler...