İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler
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Süper Lig'de 2019-2020 sezonu yaz transfer dönemi geride kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan ve birçok yıldızın Türkiye macerasında başladığı son güne Radamel Falcao, Luiz Gustavo ve Abdoulay Diaby gibi yıldızlar damga vururken 17 Haziran'da başlayan transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 10'larca isimle sözleşme imzaladılar. İşte Süper Lig'de dört büyüklerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler...
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17 Haziran'da başlayan 2019-2020 Süper Lig sezonu yaz transfer dönemi 2 Eylül gecesi 00.00 itibariyle sona erdi. Transfer döneminin son günü büyük bir heyecana sahne olurken Galatasaray, Radamel Falcao; Fenerbahçe, Luiz Gustavo ve Beşiktaş, Abdoulay Diaby ile güne damgalarını vurdular.
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Transferin son gününde pek çok oyuncu yeni takımlarıyla kontrat imzalarken dört büyükler; 2,5 aylık transfer sürecinde birbirinden değerli isimlerle sözleşme imzaladılar. İşte yaz transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gerçekleştirdiği transferler...
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BEŞİKTAŞ
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Adem Ljajic
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Tyler Boyd
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Georges-Kevin N'Koudou
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Pedro Robocho
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Victor Ruiz
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Mohamed Elneny
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Abdoulay Diaby
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Douglas
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GALATASARAY
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Ryan Babel
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Adem Büyük
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Valentine Ozornwafor - (22 Ağustos'ta İspanyol ekibi Almeria'ya kiralandı)