Faruk Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesine ilişkin ortaya atılan asılsız iddialar

Faruk Bildirici’nin hem siyasi tarafsızlığını hem de RTÜK’ün düzenleyip denetlemekle yükümlü olduğu medya hizmet sağlayıcılara karşı tarafsızlığını yitirdiği, Üst Kurul toplantılarının gizliliğini ihlal ettiği, yargı kararlarına muhalefet ettiği ve Üst Kurul’u, Üst Kurul Üyeleriyle çalışanlarını hedef aldığı vurgusu yer aldı.