Faruk Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesine ilişkin ortaya atılan asılsız iddialar
Faruk Bildirici’nin hem siyasi tarafsızlığını hem de RTÜK’ün düzenleyip denetlemekle yükümlü olduğu medya hizmet sağlayıcılara karşı tarafsızlığını yitirdiği, Üst Kurul toplantılarının gizliliğini ihlal ettiği, yargı kararlarına muhalefet ettiği ve Üst Kurul’u, Üst Kurul Üyeleriyle çalışanlarını hedef aldığı vurgusu yer aldı.
Dilekçeyi gündemine alarak değerlendiren Üst Kurul, 12 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararı ile Üst Kurul Üyeliğine seçilmiş bulunan Faruk Bildirici’nin eylem ve açıklamaları dolayısı ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 38. maddesine göre Üst Kurul üyeliğinden çekilmiş sayıldığını oy çokluğuyla karar altına almıştı.