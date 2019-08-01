Görüşmenin perde arkası... Erdoğan neden Bahçeli'nin evine gitti?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, evinde ziyaret etmişti. O görüşmenin neden evde gerçekleştiği belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinin fotoğrafını (şalvarlı fotoğraf) sosyal medya ortamında gördü.
Bir görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye "Eviniz çok güzelmiş." dedi.
BAHÇELİ DAVET ETTİ
Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini bir gün evinde misafir etmekten memnuniyet duyacağını söyledi.
Erdoğan'ın Bahçeli'ye evinde yaptığı ziyaretin, Bahçeli'nin daveti kapsamında gerçekleştiği belirtildi.