İşte emeklinin enflasyon zammı! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı belli oldu

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı belli oldu. 2019 yılının ilk yarısına göre enflasyon yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammına yansıyacak. Memur emeklilerine ise toplu sözleşmede belirlenmiş yüzde 4'lük zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve yüzde 1.01 enflasyon farkıyla memur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 6.01 oldu. Peki, bütün bu verilerin ışığında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaşları ne kadar oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin güncel maaşları...