İşte Başkan Erdoğan’ın incelediği SU-57 uçağının özellikleri
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Başkan Erdoğan ile Putin'in dün havacılık fuarında incelediği uçaklar arasında SU57'de vardı. Putin, "Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de iş birliği yapılabilir. Sayın Başkan hava ambulansı noktasında yeni bir program başlatmak istiyor. Rusya'nın da gündeminde benzer planlar var. Türk ortaklarımız özellikle ortak üretimle ilgileniyorlar. Biz buna hazırız ve belirli alanlarda bunu etkin bir şekilde istişare edeceğiz" demişti. Peki, SU57'lerin özellikleri neler?
TM Dijital Haber Merkezi
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Geçtiğimiz aylarda da devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in CEO'su Çemezov, 'Eğer Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse bu alanda iş birliği yapmaya hazırız.' demişti. İşte, üzerinde de iş birliği yapılması muhtemel SU57'lerin özellikleri
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Daha önce PAK-FA ve T-50 adını taşıyan Su-57 uçağı, Rusya’nın en yeni 5. nesil avcı uçağı.
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Su-57 nerede kullanılıyor:
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12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019’da Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor.
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Su-57’nin ilk uçuşu 2010’da Rusya’nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti.
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Su-57’nin geliştirdiği azami hız 2.600 km/saat
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Su-57’nin uçuş süresi 5.8 saat
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Su-57’nin azami uçuş menzili 5.500 kilometre (yakıt takviye depolarıyla)
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Su-57’nin azami muharebe yükü 10.000 kg
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Su-57’nin azami kalkış ağırlığı 35.480 kg
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Radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri Su-57’de mevcut
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Kısa mesafeli kalkış ve iniş
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Su-57 uçağı, 30mm’lik 9-A1-4071K uçak topu, “havadan havaya” sınıfı füzeler ve KAB-500C güdümlü hava bombalarıyla donatılmış durumda. Su-57, hedeflerin türüne göre “havadan karaya” füzeleriyle donatılabiliyor.