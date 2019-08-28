İşte Başkan Erdoğan’ın incelediği SU-57 uçağının özellikleri

Başkan Erdoğan ile Putin'in dün havacılık fuarında incelediği uçaklar arasında SU57'de vardı. Putin, "Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de iş birliği yapılabilir. Sayın Başkan hava ambulansı noktasında yeni bir program başlatmak istiyor. Rusya'nın da gündeminde benzer planlar var. Türk ortaklarımız özellikle ortak üretimle ilgileniyorlar. Biz buna hazırız ve belirli alanlarda bunu etkin bir şekilde istişare edeceğiz" demişti. Peki, SU57'lerin özellikleri neler?



TM Dijital Haber Merkezi