İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katılanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla 'Başkomutan' sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Büyük bir coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna kimler katıldı? sorusu ise internet aramalarında merak edilen konular arasında. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonundan renkli görüntüler
Konuşmanın ardından Erdoğan çifti, resepsiyonun gerçekleştirildiği alanda gezerek konukları selamladı. Erdoğan çifti, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eşi Özer Çiller ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile sohbetinde "Güzel bir tören olma fırsatını Rabb'im lütfetti. Mehterlerimiz de gösterilerini başarılı şekilde yapıyorlar, iyi oldu. Nice bayramlara inşallah." ifadelerini kullandı. Öte yandan, azınlık cemaatleri temsilcileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek bir süre kendisiyle görüştü.
Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan, eski başbakanlar Yıldırım Akbulut, Tansu Çiller, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri, yüksek yargı organlarının başkanları, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ve bürokratlar ile çok sayıda davetli katıldı.
Yabancı konuklar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının simültane tercümesi yapıldı. Davetlileri Külliye'ye gelişlerinde mehter takımı karşılarken, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Takımı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Takımı ile TSK Armoni Mızıkası ve Devlet Çok Sesli Korosu, marş ve müzik dinletisi sundu.