İstanbul'un en kalabalık ilçesinde vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı

Esenyurt'ta bir eşek ve sıpasının ilçenin ortasında yeşil alanda otlarken gören vatandaşlar şaşırırken, bazıları ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Zaman zaman yola atlayan eşek karşıya geçince tek kalan sıpayı da bir vatandaş kucaklayarak karşıdan karşıya geçirdi.