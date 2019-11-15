Şişli'de silahlı saldırı:1 ölü 1 yaralı

POLİS KAMERALARI İNCELEDİ Yaralılardan biri özel hastaneye diğeri ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan ismi öğrenilemeyen Arap uyruklu kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganın eşkali için çevredeki güvenlik kameraları incelendi.