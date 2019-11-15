Şişli'de silahlı saldırı:1 ölü 1 yaralı
Olay, Esentepe Mahallesi Ecza Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında bir taksi durağının önünde meydana geldi. Sokakta yürüyen Nuri Ö. ve ismi öğrenilemeyen Arap uyruklu bir kişiye otomobilden ateş açıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Nuri Ö. ile Arap uyruklu kişi ağır yaralanarak yere yığıldı.
HaberlerYaşam HaberleriŞişli'de silahlı saldırı:1 ölü 1 yaralı Şişli'de silahlı saldırı:1 ölü 1 yaralı YAŞAM Giriş Tarihi: 15.11.2019 08:57 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 09:04 ŞİŞLİ'DE SİLAHLI SALDIRI:1 ÖLÜ 1 YARALI İZİNİ KAYBETTİRDİ 11 el ateş açtığı tespit edilen saldırgan geldiği otomobille kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin bildirmesiyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olayı haber alıp, olay yerine gelen bir yakını yaralının yanından bir an olsun ayrılmadı.
POLİS KAMERALARI İNCELEDİ Yaralılardan biri özel hastaneye diğeri ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan ismi öğrenilemeyen Arap uyruklu kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganın eşkali için çevredeki güvenlik kameraları incelendi.