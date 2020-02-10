İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon!

Polisin baskın yapılan bir diğer adres ise Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Yavuz Sokak oldu. Sokakta bulunan bir adrese giren polis ekipleri hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Polis helikopteri ise operasyona havadan destek verdi.