İstanbul'da kuraklık barajları vurdu! Son yılların en kötüsü
İstanbul'un su ihtiyacının temin edildiği barajlar kuraklık nedeniyle son 10 yılın en kötü ikinci dönemini geçiriyor. Son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki genel ortalamayı yüzde 4 oranında artırsa da, Istrancalar'daki Kazandere ve Pabuçdere barajlarından yansıyan görüntüler durumun vahametini ortaya koyuyor.
Avrupa yakasındaki risk daha fazla. Umarım aynı tablo Melen havzasında ortaya çıkmaz. İklim değişikliği ve mevcut nüfus artışı devam böyle devam ederse Melen Projesi de İstanbul'a yetersiz kalır. Bu durum en çok ambalajlı su sektöründeki yabancılara yarar. Kurak periyodun 2020 sonbaharına kadar devam etmesi durumunda İstanbul ciddi bir su krizi yaşayabilir.
Bu tablonun 2021, 2022'ye sarkması durumunda çok açık söylüyorum, İstanbul susuz kalır. Ülke genelinde can damarı dediğimiz sonbahar yağışları Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da beklenenden fazla oldu. Ne var ki, Marmara bölgesi ve Trakya'da yüzde 13'lük azalma yaşandı. Kazandere ve Pabuçdere'deki görüntüler, meselenin ciddiyetini anlatıyor. Tablo, aslında son birkaç yılın mirası."
Yağışların ülke genelinde dengesiz artış ve düşüş eğiliminde olduğuna dikkati çeken Yıldız şöyle devam etti: "İstanbul, çevresindeki su kaynaklarını sünger gibi emiyor. Oysaki suyu çok verimli kullanmalıyız. Vatandaşların su kullanım bilincini arttıracak eğitim ve tanıtımlar yapılmalı. Suyu verimli kullanan tesisatlara geçilmeli.
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof.Dr. Orhan Şen ise ortaya çıkan tabloyu şöyle yorumladı: "Ekim, Kasım, Aralık ortalamanın altında yağış ve ortalamanın üzerinde sıcaklık söz konusu. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini açıkça görüyoruz. Sonbahar döneminde beklenen yağışlar gerçekleşmedi.