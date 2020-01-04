İstanbul'da kuraklık barajları vurdu! Son yılların en kötüsü

Bu tablonun 2021, 2022'ye sarkması durumunda çok açık söylüyorum, İstanbul susuz kalır. Ülke genelinde can damarı dediğimiz sonbahar yağışları Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da beklenenden fazla oldu. Ne var ki, Marmara bölgesi ve Trakya'da yüzde 13'lük azalma yaşandı. Kazandere ve Pabuçdere'deki görüntüler, meselenin ciddiyetini anlatıyor. Tablo, aslında son birkaç yılın mirası."