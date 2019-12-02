İstanbul'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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İstanbul'da bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
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TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FU 3947 plakalı otomobil, Mahmutbey gişelerine yaklaşık 1 kilometre kala 34 ZR 0151 plakalı kamyona arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyere çarpan otomobil devrildi.
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Otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti, araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.