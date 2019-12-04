İstanbul'da 75 bin liraya ev! Bu daireler tam yatırımlık...
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Yatırımlık ev almak isteyenlere çok ucuza fırsatlar var. Kentsel dönüşüme uygun olan daireler büyük ilgi görüyor. Kentsel dönüşüme uygun ve fiyatı çok uygun olan daireler tercih edilerek satın alma fiyatının 5 kat fazlası kazan elde edilebiliyor.
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Yatırımlık ev almak isteyenlere çok ucuza fırsatlar var. Kentsel dönüşüme uygun olan daireler büyük ilgi görüyor. Kentsel dönüşümle yenilenen evlerin İstanbul'daki fiyatları ortalama olarak 400-500 bin liradan başlıyor.
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İstanbul'da krediye uygun olmayan ancak tüketici kredisiyle de alınabilecek daireler bulunuyor. Bir miktar peşinatla kalanı yüzde 0.98 faizle borçlanılarak ödenecek daireler İstanbul'da bulunuyor.
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Bu daireler alındıktan sonra yapılacak tek başvuruyla kentsel dönüşüme sokulup evin sıfırlanması sağlanıyor. Kentsel dönüşüm için belediyeye sadece bir malikin başvurusu yetiyor ve binanın çürük çıkması durumunda yıkımı sağlanıyor.
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Yeniden inşa edilen evler hem krediye uygun hale geliyor hem de değerini 5'e katlıyor. Yenilenmenin ardından hem satılabilir hem de yüksek fiyatlardan kiraya verilmesi de sağlanabiliyor.
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İşte İstanbul'da bulunan en ucuz ve yatırımlık evler:
Arnavutköy
Komple bina 500 bin lira