İstanbul ve birçok il için hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün gün içerisinde ve özellikle akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlar, günlük plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre : Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'nin iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Samsun ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.