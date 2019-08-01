İstanbul ve birçok il için hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji tarafından yayımlanan son dakika hava durumu tahmin raporlarına göre başta İstanbul olmak üzere birçok ilimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur yağışı bekleniyor. Özellikle gece saatlerinden itibaren İstanbul'un yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Peki, bugün nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son dakika hava durumu raporlarını haberimizde bulabilir, illerimize göre saatlik tahminlere ulaşabilirsiniz.
Bugün gün içerisinde ve özellikle akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlar, günlük plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre : Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'nin iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Samsun ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, gece saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. BALIKESİR °C, 34°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu BURSA °C, 34°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 33°C Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 34°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ISPARTA °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'nin iç kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu BAYBURT °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 29°C Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı TRABZON °C, 28°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı