İstanbul ormanlarında alarm!

İstanbul'da Aydos Ormanlarında da görülen böcek türü, bu şekilde hızla üreyerek ağaç ölümlerine sebep oluyor. Çam kese böcekleri aynı zamanda insan ve hayvan sağlığını da tehdit ediyor. Uzmanlar, kış ve bahar mevsimlerinde ağacın farklı bölgelerinde bulunarak tehdit oluşturan böcekler hakkında önlem alınması gerektiğini belirtiyor.