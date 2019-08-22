Dev otoyoldan 9 günde 1.7 milyon araç geçti
İlk sürüşü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ve tüm etaplarıyla Kurban Bayramı’nda kullanıma açılan İstanbul-İzmir Otoyolu, vatandaştan yoğun ilgi gördü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Tüm etaplarıyla ilk defa Kurban Bayramı’nda hizmete giren İstanbul-İzmir Otoyolu, verilen garanti geçiş sayılarının yaklaşık 2.5 -3 katı kadar araç tarafından kullanıldı.
304 LİRALIK TASARRUF Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Bakan Turhan, şunları söyledi: “Otoyolla iş seyahatlerinde; bir otomobil için zaman tasarrufu tutarının 228 lira olacağı, akaryakıtta tasarruf tutarının 76 lira olacağı, toplam zaman ve akaryakıt tasarruf tutarının ise 304 lira olacağı tahmin ediliyor.
Karşı çıkanlara en iyi cevabı vatandaş verdi BAKAN Turhani şöyle devam etti: “Osmangazi Köprüsü dahil İstanbul-İzmir Otoyolu’nun ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu vatandaşlarımız gördü. Örneğin 9 gün boyunca sadece Osmangazi Köprüsü’nden 353 bin 739 araç geçti. Diğer kesimlerde de garanti edilen miktarların yüzde 50 fazlasını geçmiş durumda.
Bakımdan büyük tasarruf “OTOYOLUN kullanılmasıyla CO2 emisyon salınımında toplamda yıllık 375 bin ton azalma olacağı öngörülüyor” diyen Turhan, “Otoyola trafik kayması sebebiyle mevcut devlet yolu güzergahını kullanan trafiğin azalması sonucunda devlet yollarının periyodik bakım giderlerinde azalma olacak.