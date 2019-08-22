Dev otoyoldan 9 günde 1.7 milyon araç geçti

Karşı çıkanlara en iyi cevabı vatandaş verdi BAKAN Turhani şöyle devam etti: “Osmangazi Köprüsü dahil İstanbul-İzmir Otoyolu’nun ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu vatandaşlarımız gördü. Örneğin 9 gün boyunca sadece Osmangazi Köprüsü’nden 353 bin 739 araç geçti. Diğer kesimlerde de garanti edilen miktarların yüzde 50 fazlasını geçmiş durumda.