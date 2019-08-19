İstanbul ikinci el otomobil piyasasında güven zedeleyen adet
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Diesel, pazarlık usulü, hatasız, boyasız... Dün satışta olan ikinci el otomobillerin üzerinde fiyat yazması gereken kutucukta yer alan ifadelerden bazı örnekler bunlar.
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Pazar yerlerinde domatesin fiyatı sorun edilirken ortalama 50.000 TL seviyelerinde bulunan otomobillerde "Pazarlık usulü" yazması ise ikinci el otomobil satışına olan güveni zedelemeye devam ediyor. Pazar yerinde yürümeyen merdivenler, sıhhi görünmeyen ortamlar ise cabası...
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Aksam.com.tr Ekonomi ve Otomobil Editörü Hasan Aytekin’in ikinci el otomobil piyasasına ilişkin gezileri, İstanbul’da bir satış merkezi ile devam etti.
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Pazarda binlerce araba olmasına rağmen bir elin sayısını geçmeyen esnafın otomobillerinin üzerine fiyat etiketi koyması dikkat çekti.
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Dev pazarda toplam 120 civarında fiyat etiketi bulunabilirken, fiyat yerine "pazarlık usulü", cep telefonu, firma adı ve otomobilin özelliklerinin yazılmasının pazarda adet haline getirildiği görüldü.
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İşte dün ikinci el otomobil satışında bulunan ama üzerine fiyat yazılmayanlardan bazı örnekler…