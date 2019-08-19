İstanbul ikinci el otomobil piyasasında güven zedeleyen adet

Pazar yerlerinde domatesin fiyatı sorun edilirken ortalama 50.000 TL seviyelerinde bulunan otomobillerde "Pazarlık usulü" yazması ise ikinci el otomobil satışına olan güveni zedelemeye devam ediyor. Pazar yerinde yürümeyen merdivenler, sıhhi görünmeyen ortamlar ise cabası...