İstanbul ikinci el otomobil pazarından 70 fırsat seçtik
Yoğun geçen bir ikinci el satış sezonu sonrası ağustos durgunluğunu yaşayan piyasa, kış sezonuna hazırlanıyor.
Aksam.com.tr’den Hasan Aytekin ikinci el otomobil esnafının elindeki stokları yerinde görmek için bir otomobil satış merkezini gezdi.
Binlerce otomobilin olduğu merkezde 85 otomobile etiket koyulduğu gözlemlenirken, bunlardan öne çıkan 70 fırsatı sizin için derledik.
İşte en ucuzundan en pahalısına 70 ikinci el otomobil fırsatı...
Aksam.com.tr / Hasan Aytekin
İkinci el satışlarında sıcak günler devam ediyor. Bu hafta sizin için İstanbul’da bir otomobil satış merkezini gezdik.
250 oto galerisinin bulunduğu bilgisi verilen yerde sadece 85 aracın üzerinde fiyat etiketi olması dikkat çekti.
Söz konusu otomobillerden 70 tanesini seçip sizin için en ucuzundan en pahalısına sıraladık…