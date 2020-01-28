İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Yurt dışına çıkarmak isterken yakalandı

CEZA KESİLDİ Polis merkezine götürülen Libyalı yolcuya koruma altındaki kuşları yurt dışına kaçırmaktan 21 bin 600 lira, Çevre Kanunu'na muhalefet ve ekosistemi bozmaktan 73 bin lira olmak üzere toplam 94 bin 600 lira idari para cezası kesildi.