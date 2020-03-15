İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON Baskın yapılan adreslerden biri Anadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katı ve birinci katı oldu. Özel harekat ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında girdiği binada arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.