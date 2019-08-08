İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar?

10 AY MAAŞ 4A'lı olarak çalışan sigortalılar haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyor. Haklı fesih ile iş akdini feshedenlere de işsizlik maaşı imkanı sağlanıyor. İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödemek gerekiyor. Yine işten ayrılmadan önceki 120 günde de iş akdine bağlı çalışma şartı aranıyor. Bu şartları sağlayan işsizler, çalışma sürelerine göre 10 aya kadar süreyle maaş alabiliyor. Son 3 yılda 600 gün primi olan 6, 900 gün primi olan 8 ve 3 yılın tamamında, yani bin 80 gün primi olanlar 10 ay boyunca maaş alabiliyor. Bu maaştan sadece damga vergisi kesiliyor. İşsiz kalanlara halen aylık net bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında ödeme yapılıyor.