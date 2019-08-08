İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar?
İstihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulamaya imza atılırken, işsiz kalanlar için de çeşitli destek mekanizmaları devreye giriyor. İşsiz kalanlara şartları sağlamaları halinde 10 aya varan süreyle işsizlik ödeneği verilirken; bu süreçte meslek ya da işbaşı eğitiminden yararlanılması da destekleniyor.Peki işsizlik maaşı almanın şartları nelerdir? İşsiz kalanlara hangi destekler sağlanıyor? 2019 işsizlik maaşı ne kadar? İşte detaylar...
İstihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulamaya imza atılırken, işsiz kalanlar için de çeşitli destek mekanizmaları devreye giriyor. İşsiz kalanlara şartları sağlamaları halinde 10 aya varan süreyle işsizlik ödeneği verilirken; bu süreçte meslek ya da işbaşı eğitiminden yararlanılması da destekleniyor. İşte işsizlere sağlanan destekler...
10 AY MAAŞ 4A'lı olarak çalışan sigortalılar haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyor. Haklı fesih ile iş akdini feshedenlere de işsizlik maaşı imkanı sağlanıyor. İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödemek gerekiyor. Yine işten ayrılmadan önceki 120 günde de iş akdine bağlı çalışma şartı aranıyor. Bu şartları sağlayan işsizler, çalışma sürelerine göre 10 aya kadar süreyle maaş alabiliyor. Son 3 yılda 600 gün primi olan 6, 900 gün primi olan 8 ve 3 yılın tamamında, yani bin 80 gün primi olanlar 10 ay boyunca maaş alabiliyor. Bu maaştan sadece damga vergisi kesiliyor. İşsiz kalanlara halen aylık net bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında ödeme yapılıyor.
İŞBAŞI EĞİTİMİ VE AYDA BİN 10 TL HARÇLIK Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) kayıt yaptıran işsizler, işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. Katılımcılara günlük 77,70 lira ödenirken; bu rakam işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 lira uygulanıyor. İşsizlik ödeneği alıp kurslara katılanlara aylık bin 10 lira cep harçlığı ödeniyor. Böylece işsizlerin aylık geliri harçlık ve işsizlik maaşıyla 3 bin 41 lirayı buluyor.
SAĞLIK PRİMLERİ DEVLETTEN İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programlarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Böylece bu süre içinde işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları, sağlık hizmetlerinden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabiliyor.
MESLEK EĞİTİM KURSU İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar, 15 yaşını tamamlamak, yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, işverenin aradığı özel şartları taşımak şartlarıyla açılacak kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Kurslar, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor. Kursiyer zaruri gideri günlük 30 lira ila 50 lira arasında değişiyor. Meslek eğitim kursları İŞKUR'un internet sitesinden takip edilebiliyor, başvuru yapılabiliyor.