İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

İşinden ayrılmak zorunda kalan ve yeni iş arayan vatandaşlar bu süreçte işsizlik maaşına ihtiyaç duyuyor. İşsizlik maaşı 10 aylık süre boyunca alınabiliyor. Alınabilecek miktar aylık ödenen prim miktarına göre değişiklik gösteriyor. Asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte, işsizlik maaşı da 2020 yılında yükseldi. İşsizlik maaşını bazı şartlarda istifa edenler de alabiliyor. İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşını almanın belirli şartları bulunuyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşte detaylar…