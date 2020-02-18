İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
İşinden ayrılmak zorunda kalan ve yeni iş arayan vatandaşlar bu süreçte işsizlik maaşına ihtiyaç duyuyor. İşsizlik maaşı 10 aylık süre boyunca alınabiliyor. Alınabilecek miktar aylık ödenen prim miktarına göre değişiklik gösteriyor. Asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte, işsizlik maaşı da 2020 yılında yükseldi. İşsizlik maaşını bazı şartlarda istifa edenler de alabiliyor. İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşını almanın belirli şartları bulunuyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşte detaylar…
İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşveren kararıyla işinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar, 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabiliyor. İş arama sürecinde işsiz kişilerin hayatını rahatlatan işsizlik maaşının miktarı, çalışanın ödediği prim ve gün sayısına göre değişiklik gösteriyor.
- Hizmet akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi. - Hizmet akdinin işçi tarafından "haklı" bir nedene dayalı olarak feshedilmesi. - İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak.
İşsiz kalanların işsizlik maaşı için ilk olarak sigorta hizmet dökümüne göz atmalarını öneriyoruz. Çünkü işsizlik maaşı işsiz kalmadan önceki son 4 aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplıyor. Ayrıca işsizlik maaşının çalışırken alınan brüt tutarının yüzde 80'inini geçmeyeceğini unutmayın.
- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, - 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, - 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün.
İŞSİZLİK MAAŞINA HANGİ ŞARTLARDA KESİLİR? İşsizlik ödeneğinizin kesintiye uğramasını istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı şartlar vardır. Bu şartları yerine getirmeyenler yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte İŞKUR'a geri ödemek durumunda kalır. Eğer aşağıdakilerden birini yaşıyorsanız 15 gün için de İŞKUR'a bildirimde bulunun;