İsrail koronavirüsün aşısını buldu! Gündeme bomba gibi düşen iddia

Son dakika haberine göre; Çin'de başlayan ve giderek kabusa dönüşen koronavirüsünde şu ana kadar 100 binin üzerinde vaka görüldü. Açıklanan son rakama göre ise ölü sayısı 4 bini geçti. İsrail'den dünya gündemine düşen bomba bir haber geldi. Haaretz gazetesi, İsrail'in koronavirüs için bir aşı geliştirdiğini ve birkaç güne açıklayacağını duyurdu.