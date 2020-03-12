İsrail koronavirüsün aşısını buldu! Gündeme bomba gibi düşen iddia
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Son dakika haberine göre; Çin'de başlayan ve giderek kabusa dönüşen koronavirüsünde şu ana kadar 100 binin üzerinde vaka görüldü. Açıklanan son rakama göre ise ölü sayısı 4 bini geçti. İsrail'den dünya gündemine düşen bomba bir haber geldi. Haaretz gazetesi, İsrail'in koronavirüs için bir aşı geliştirdiğini ve birkaç güne açıklayacağını duyurdu.
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta diz çöktüren koronavirüs (covid-19) salgını için çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'de de ilk vakaya rastlanan koronavirüs için şimdiye kadar herhangi bir ilaç, aşı ve tedavisi bulunamamıştı.
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Son gelen haberlerde koronavirüs aşısının bulunduğu iddia edildi. İşte koronavirüsü için en son gelişmeler...
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Haaretz gazetesi, İsrail'deki bir araştırma merkezinin yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağını iddia etti.
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Gazetenin haberinde, Ness Ziona kentindeki İsrail Biyolojik Araştırmalar Enstitüsündeki araştırmacıların Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.
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İsrail Sağlık Bakanlığından isimleri açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberde, uzmanların virüsün biyolojik mekanizmasını anlamada "önemli bir mesafe" katettiği ve Kovid-19'a karşı bir aşı geliştirdiklerini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağı ileri sürüldü.
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Söz konusu aşının bir dizi deney ve testten geçtikten sonra kullanıma hazır olabileceği, bu durumun da aylarca sürebileceği iddialarına yer verildi.
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İsrail Sağlık Bakanlığı ülkede 97 kişide Kovid-19 vakasına rastlandığını duyurmuştu.