İŞKUR işsiz anne harçlık başvurusu nasıl nereden yapılır? İŞKUR anne projesi maaş şartları neler?
İŞKUR işsiz annelere harçlık uygulamasına başladı. İşsiz anneler İŞKUR eğitim programları aracılığı ile hem meslek sahibi oluyor hem de günlük 80 TL harçlık kazanıyor. 3 aya kadar süren eğitimler sonrası meslek sahibi olan anneler eğitimler karşılığında 7200 TL ücret kazanabiliyor. İŞKUR'un büyük rağbet gören uygulamasının detayları yüz binlerce anne tarafından araştırılıyor. Özellikle başvuru şekli ve şartları için yoğun arayış söz konusu. Peki, İŞKUR işsiz anne harçlık başvurusu nasıl nereden yapılır? İŞKUR anne projesi maaş şartları neler? Sizler için İŞKUR 'İşte Anne Projesi'nin detaylarını derledik. İşte İşsiz annelerin günde 80 TL ücrete sahip olmak için yapması gerekenler...
İŞKUR işbaşı eğitim programlarına start verdi. Bu programlar içerisinde en önemlilerinden biri de, 'Anne projesi' oldu. İŞKUR vasıtasıyla yürütülen 'İşte Anne Projesi' çalışmak isteyen ancak iş bulamayan anneler için büyük fırsatlar sunuyor. Devlet çalışmak isteyen annelere günlük meslek eğitim kurslarında eğitim veriyor. Bu eğitimler sırasında da günlük 80 TL ücret ödeniyor. Aylık ödeme 2400 TL'yi bulurken 3 ayda 7200 TL gibi ciddi bir ödenek ev hanımlarının ceplerine giriyor. İŞKUR'un en çok ilgi gören programlarından olan 'İşte Anne Projesi'nin detayları birçok ev hanımı tarafından araştırılıyor. Peki, İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsiz anne maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsiz anne harçlık alma şartları neler? İşte İŞKUR 'Anne Projesi' hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Türkiye İş Kurumu tarafından annelere günlük 80 TL harçlık ödemesi veriliyor. İŞKUR tarafından verilen destekler pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Annelere verilen günlük 80 TL harçlık sayesinde ayda 2 Bin 400 Türk Lirası destek sağlanıyor. Ayrıca işsiz annelere günlük 80 TL harçlık ödemesinden ise sadece 0-15 yaş arasında (15 yaş dâhil) çocuğu olan kadınların yararlanabileceği bildirildi... Bu bağlamda da kadın istihdamının artırılması amacıyla İşte Anne Projesi başlatıldı. İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için İŞKUR tarafından hem mesleki eğitim kursları hem de işbaşı eğitim programları düzenleniyor. Uygulama, İŞKUR aracılığı ile yürütülüyor. Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor.
Türkiye İş Kurumu (Kurum) tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) ile belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanmaktadır.
100 Günlük Eylem Planı ile hayata geçirilmesi öngörülen eylemlerden birisi olan "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" eylemi kapsamında Kurumumuz tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılması uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan kadınlara, kursa veya programa devam ettikleri günler için Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarda kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.
0-15 YAŞ ÇOCUĞU OLAN Bu şartı yerine getiren kadınlara, İşkur tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İşkur programlarına katılmaları halinde devletin aylık ödediği tutar 2400 liraya çıkıyor.
SİGORTA PRİMİ DAHİL Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.
ÜÇ AYDA 7200 LİRA Mesleki eğitim kurslarına katılacak kadınlar ise 160 gün kurs görüyor ve kurslar; günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat. Bir başka ifadeyle 'İşte Anne Projesi' ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadına devlet 7200 lira maaş ödemiş oluyor.
KREŞ YARDIMI DA VAR İşte Anne Projesine katılan kadınlara ayrıca çocukları için kreş desteği sağlanıyor. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği veriliyor. Destek program süresince de devam ediyor. Bunun için de çocuğun kreşe gittiğine dair belgelerin İşkur'a teslim edilmesi yeterli.
Projeden yararlanacak kadınların, İş Kulübü bulunan illerde İş Kulüpleri'ne katılmaları, İş Kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Ardından kadınlar, İşkur tarafından en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından faydalanıyor.
İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR, KİMLERE VERİLİR? Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR, KİMLERE VERİLİR? Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.
-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, -Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, -Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, -Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
İşsizlik Ödeneğinin Süresi Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,