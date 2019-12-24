Tuğrul Odabaş'la boşanan Işın Karaca hakkında şok iddia! Sebep yasak aşk mı?
1.5 ay önce eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanan Işın Karaca için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Geçtiğimiz ay Tuğrul Odabaş'tan boşanan Işın Karaca için yeni bir iddia ortaya atıldı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre Işın Karaca yeni bir aşka yelken açtı.
Söylentilere göre Karaca aradığı aşkı müzisyen Can Yapıcıoğlu'nda. Geçmişte aynı projelerde çalışan ikili 6 Aralık'tan itibaren birliktelik aş yaşamaya başladı.
Birliktelikle ilgili yorum yapan Işın Karaca'nın eski eşi Odabaş "Ne hali varsa görsün. Her şey ortada. Bana bulaşmasın" açıklamasını yaptı.
Can Yapıcıoğlu'na yakın bir isim, Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu arasındaki ilişkinin Karaca'nın evliyken başladığını iddia etti.
Konuyla ilgili Karaca iddialara "Böyle bir saçmalık olması mümkün değil. 6 Aralık'ta ilişkimizin başlamasına karar verdik. İhanet söz konusu olamaz" cevabını verdi.
Aralarında 20 yaş fark olduğunu reddeden Karaca Can Yapıcıoğlu ile arasındaki yaş farkını açıklamadı.
Karaca 6 Aralık'ta Bir Jazz gecesi konserinde karşılıklı olarak birbirlerine açıldıklarını dile getirdi. Işın Karaca son olarak çok güzel bir şey yaşadığını ve mutlu olduğunu dile getirdi.