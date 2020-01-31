İşçiye en az 911 TL ikramiye bugün yattı! Asgari ücret tediye ücreti ne kadar? En düşük tediye ne kadar oldu?
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Kamu işçilerine her yıl 4 taksit şeklinde tediye ödemesi yapılıyor. Tediye ödemelerinden 500 bin işçi yararlanıyor. Kamu işçilerinin en önemli ek gelir kaynağı olan tediye ücreti asgari ücretle birlikte zamlandı. İşçiler ilk taksidi bugün hesaplarında gördü. En düşük tediye ödemesi 911 TL olarak yapıldı. Asgari ücretli işçiler bu ücreti alırken, maaşları yüksek olan personeller daha fazla ödeme aldılar. Tediye ödemelerini araştıran işçiler ücret tablosunu merak ediyor. Peki, asgari ücret tediye ücreti ne kadar? En düşük tediye ne kadar oldu? İşte kamu işçisine ödenen tediye ücretlerinin detaylı tablosu
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Kamuda çalışan işçiler tediye ücretlerini bugün alacak. Tediye ücretleri işçilerin en büyük ek gelir kaynağı durumunda.
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Asgari ücrete yapıulan yüzde 15'lik zam ile birlikte tediye ücretleri de arttı. Tediye ücretinin ilk taksiti en düşük 911 TL oldu. Maaşa göre tediye ödemesi de artıyor. Sizler için tediye ücretlerinin tablosunu hazırladık. İşte 2020 zamlı tediye ücretleri...
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BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA TEDİYE ÜCRETİ AÇIKLAMASI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine tediye ödemelerini bugün yapacaklarını duyurdu.
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İKİNCİ TAKSİT MAYIS'TA
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Kamuda çalışan ve sayıları 500 bini bulan işçilerin ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin 2020 takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı kararına göre ikramiyelerin birinci yarısı 31 Ocak'ta, diğer yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek.
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RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2061 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında tarihler belirlendikten sonra 2. Maddede şu hükümler yer aldı: 'Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2020 yılında, aynı Kanunun 2'nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2020 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.'
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4 TAKSİTTE ÖDENİYOR
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Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor.
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26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor. Ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.
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EN AZ 911 TL ÖDEME
Asgari ücretle çalışan bir işçi 2020 yılında 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Böylece en düşük brüt ikramiye 5 bin 101 lira 20 kuruş olacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.
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NASIL HESAPLANIYOR?
İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Kesintiler sonrası ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor.