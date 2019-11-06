İşçi servisi yönlendirme tabelasına çarptı: 10 yaralı
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Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan işçi servisinin yol yönlendirme direğine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kar yönetimindeki 46 S 0771 plakalı işçi servisi Gaziantep yolundan şehir merkezine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje sonra yol yönlendirme direğine çarptı.
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Kazada sürücü ile birlikte 10 işçi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kaza nedeniyle kapanan yol, minibüsün çekiciyle yoldan alınmasıyla tekrar trafiğe açıldı.