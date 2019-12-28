İş dünyasından yerli otomobil ile ilgili ilk yorumlar geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan yerli otomobil tüm Türkiye tarafından çok beğenildi. Hem tasarım olarak hem teknoloji olarak kendine hayran bırakan yerli otomobil ile ilgili olarak iş dünyası da hayranlığını dile getirdi. İş dünyası aracı şık, albenisi olan ve gurur kaynağı olarak nitelendirdi.