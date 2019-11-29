İrem Derici'den garip itiraflar...

“Tabii ki, hem de çok istiyorum. Ama hayatımda kimse yok. Meryem Ana değilim ki, gökten karnıma yavru girsin. Eğer evlenirsem ve çocuğum olmazsa, sperm bankasına başvurmam. Evlat edinirim. Hatta bu konuyu araştırmaya başladım bile. 40 yaşıma kadar sevdiğim adam ile nikahlanıp anne olamazsam evlat edineceğim”.