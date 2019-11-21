İrem Derici saplantılı hayranından korkup ailesinin yanına yerleşti
Ünlü şarkıcı İrem Derici bir süredir kendisini taciz eden sapığı yüzünden ailesinin yanına yerleşti.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya üzerinden kendisine mesajlar atan hatta evine kadar gelen sapığı Erol K.'dan şikayetçi olmuş ve sonrasında şahıs gözaltına alınmıştı.
ncak Erol K.'nin korkusu İrem'i evinden etti.
Mahkemesi görülen Erol K ifadesinin alınmasının ardından Derici'nin yanına 50 metreden fazla yaklaşmama ve haftada bir kez imza atmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Şahsın serbest bırakılmasına sinirlenen İrem Derici, yaşadığı olayın travmasını atlatamadı, oturduğu evden taşınıp ailesinin yanına yerleşti.